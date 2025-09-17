पैसे डबल करने का लालच पड़ा महंगा, 500-500 के नकली नोट दिखाकर 2 लाख लूटे

हरियाणा के अंबाला में 17 सितंबर 2025 को हरि पैलेस निवासी दिनेश सहगल दो शातिर ठगों के जाल में फंसकर 2 लाख रुपये गंवा बैठे। ठगों ने पैसे डबल करने का लालच देकर दिनेश को झांसा दिया और 500-500 रुपये के नकली नोट बनाकर दिखाए। इस चकाचौंध में दिनेश ने ठगों पर भरोसा कर लिया और उन्हें 2 लाख रुपये सौंप दिए।
जानकारी के अनुसार, ठगों ने दिनेश को नकली नोटों की बंडल दिखाकर विश्वास दिलाया कि वे उनके पैसे को दोगुना कर देंगे। लेकिन पैसे लेने के बाद दोनों ठग फरार हो गए। जब दिनेश को ठगी का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे लालची ऑफर्स से सतर्क रहें और अज्ञात व्यक्तियों के साथ कोई लेन-देन न करें।
अंबाला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "ऐसे ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। लोग तुरंत मुनाफे के लालच में फंस जाते हैं। हम जनता से अनुरोध करते हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें।"