पैसे डबल करने का लालच पड़ा महंगा, 500-500 के नकली नोट दिखाकर 2 लाख लूटे

हरियाणा के अंबाला में 17 सितंबर 2025 को हरि पैलेस निवासी दिनेश सहगल दो शातिर ठगों के जाल में फंसकर 2 लाख रुपये गंवा बैठे। ठगों ने पैसे डबल करने का लालच देकर दिनेश को झांसा दिया और 500-500 रुपये के नकली नोट बनाकर दिखाए। इस चकाचौंध में दिनेश ने ठगों पर भरोसा कर लिया और उन्हें 2 लाख रुपये सौंप दिए।