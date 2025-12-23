अब 10 घंटे होगा काम, हरियाणा विधानसभा में पारित बिल के बाद दुकान कर्मचारियों में हड़कंप

श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये बदलाव छोटे व्यापारियों को राहत देंगे और अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम करेंगे। उन्होंने कहा कि पीक सीजन, त्योहारों और इमरजेंसी में ज्यादा ओवरटाइम की जरूरत पड़ती है, जिसे अब कानूनी रूप से आसान बनाया गया है। "कई बड़े राज्यों में पहले से ही 10 घंटे का प्रावधान है। इससे न केवल व्यापार सुगम होगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।"