कोल्ड ड्रिंक में नशा, अश्लील वीडियो और फिर ब्लैकमेलिंग, हरियाणा में BF की हरकतों से तंग आकर MBBS डॉक्टर ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग

पीड़िता का आरोप है कि वहां आरोपी ने भरोसे का कत्ल करते हुए उसे कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली चीज मिलाकर पिला दी। जब वह बेसुध हो गई, तो आरोपी ने उसकी आबरू पर हाथ डाला और चुपके से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। बाद में जब पीड़िता के सामने आरोपी के झूठ का पर्दाफाश हुआ, तो उसने उससे दूरी बना ली और शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपी अपने असली रूप में आ गया और उन अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने व बदनाम करने की धमकी देकर पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल करने लगा और मोटी रकम वसूलने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा