बच्चों से बर्बरता, होमवर्क न करने पर मासूमों से मारपीट, एक को खिड़की से उल्टा लटकाया

निजी स्कूल में मासूमों से मारपीट (प्रतीकात्मक फोटो)
हरियाणा के पानीपत जिले में एक निजी स्कूल में बच्चों के साथ टार्चर का मामला सामने आया है। जाटल रोड स्थित सरिजन पब्लिक स्कूल में होमवर्क न करने के बहाने सात साल के दूसरे कक्षा के छात्र को स्कूल के वैन चालक ने रस्सी से पैर बांधकर क्लास की खिड़की से उल्टा लटका दिया और बेरहमी से पीटा। उधर, स्कूल की प्रिंसिपल रीना पर भी छोटे बच्चों को अन्य छात्रों के सामने थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी चालक अभी फरार है।
मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के जाटल रोड पर स्थित इस स्कूल में पढ़ने वाले सात साल के मासूम बच्चे की मां को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मिला, जिसमें उनका बेटा खिड़की से उल्टा लटका हुआ चीख रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्कूल का वैन चालक ने बच्चे के पैर रस्सी से बांधे और उसे खिड़की से लटका दिया। बच्चा दर्द से तड़पते हुए रहम की गुहार लगा रहा था, लेकिन आरोपी ने उसे थप्पड़ों और मुक्कों से पीटा। पीटाई के बाद बच्चे को नीचे गिरा दिया गया। यह वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था।
दूसरे वीडियो में स्कूल की प्रिंसिपल खुद नजर आ रही हैं, जो दो छोटे बच्चों को क्लास के सामने खड़ा करके बेरहमी से थप्पड़ जड़ रही हैं। आरोप है कि इन बच्चों ने दो सगी बहनों के साथ 'बुरा बर्ताव' किया था, जिसके लिए प्रिंसिपल ने उन्हें 'ठीक करने' के नाम पर यह सजा दी। प्रिंसिपल ने सफाई दी कि उन्होंने परिवार वालों को पहले ही सूचित कर दिया था, लेकिन परिजनों का कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। एक परिजन ने कहा, "बच्चों को सबके सामने अपमानित करना, यह शिक्षा नहीं, हैवानियत है।"
मॉडल टाउन थाने में मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसएचओ ने बताया, "वीडियो के आधार पर जांच चल रही है। चालक की तलाश में टीमें लगी हैं। प्रिंसिपल से भी पूछताछ होगी। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।" जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल पर नोटिस जारी करने की बात कही है।
घटना के बाद स्कूल के बाहर अभिभावक जमा हो गए। एक मां ने कहा, "हमारे बच्चे स्कूल भेजते हैं सीखने के लिए, नहीं कि पीटने के लिए। ऐसी प्रिंसिपल और चालक को उम्रकैद होनी चाहिए।"
