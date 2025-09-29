बच्चों से बर्बरता, होमवर्क न करने पर मासूमों से मारपीट, एक को खिड़की से उल्टा लटकाया

मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के जाटल रोड पर स्थित इस स्कूल में पढ़ने वाले सात साल के मासूम बच्चे की मां को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मिला, जिसमें उनका बेटा खिड़की से उल्टा लटका हुआ चीख रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्कूल का वैन चालक ने बच्चे के पैर रस्सी से बांधे और उसे खिड़की से लटका दिया। बच्चा दर्द से तड़पते हुए रहम की गुहार लगा रहा था, लेकिन आरोपी ने उसे थप्पड़ों और मुक्कों से पीटा। पीटाई के बाद बच्चे को नीचे गिरा दिया गया। यह वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था।