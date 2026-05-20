हरियाणा के नूंह में दरिंदगी: गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग से टूटकर 20 साल की युवती ने की आत्महत्या, मरने से पहले पुलिस को दिए बयान

आरोपियों की रोजाना की ब्लैकमेलिंग और खौफ के कारण युवती गहरे मानसिक तनाव में चली गई थी। आखिरकार भारी मन से उसने अपनी आपबीती परिवार को बताई। समाज में बदनामी के डर और गहरे मानसिक दबाव के चलते मंगलवार शाम को उसने घर में रखा जहरीला पदार्थ निगल लिया। जैसे ही उसकी हालत बिगड़ने लगी, परिजन उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बड़े अस्पताल (हायर सेंटर) के लिए रेफर कर दिया। इस बीच पुलिस हेल्पलाइन पर भी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तड़पती हुई युवती के शुरुआती बयान दर्ज किए। परिजन उसे लेकर दूसरे अस्पताल भाग ही रहे थे कि रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया।