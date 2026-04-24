24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पत्नी ने अगर पति को ज़िंदा जलाया तो क्या फिर भी होगी गुज़ारा भत्ते की हकदार? हाईकोर्ट ने सुनाया आदेश

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा मामला आया था जिसमें एक पत्नी ने पति को ज़िंदा जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उस स्थिति में भी उस पर पत्नी को गुज़ारा भत्ता देने का आदेश थोपा गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Tanay Mishra

Apr 24, 2026

Punjab and Haryana High Court

Punjab and Haryana High Court

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने पति द्वारा पत्नी को गुज़ारा भत्ता देने का के एक फैमिली कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल लुधियाना फैमिली कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को एक पति को हर महीने अपनी पत्नी को 5,000 रुपए गुज़ारा भत्ता देने का आदेश दिया था। पति इस फैसले से खुश नहीं था क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे ज़िंदा जलाकर मारने की कोशिश की थी। ऐसे में उसने इस फैसले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी।

क्या है मामला?

रिपोर्ट के अनुसार जिस शख्स पर अपनी पत्नी को गुज़ारा भत्ता देने का फैसला थोपा गया, उसके वकील ने बताया कि 2019 में शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। वकील ने बताया कि पिछले साल 13-14 मई की रात जब पति सोने जा रहा था, तब पत्नी ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे ज़िंदा जलाकर मारने की कोशिश की। पति ज़िंदा तो बच गया, लेकिन इस घटना में उसके शरीर का करीब 45% हिस्सा जल गया। उसे काफी गंभीर चोट आई जिसकी वजह से उसका 4 महीने से ज़्यादा समय तक इलाज चला। पति ने इस घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पत्नी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज हुआ, जो अभी भी चल रहा है। ऐसे में दोनों अब अलग-अलग रह रहे हैं।

गुज़ारा भत्ता देना गलत

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पति की दलीलों को ध्यान में रखते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब पत्नी पर पति की जान लेने का गंभीर आरोप है और पति को जीवन-मरण की स्थिति का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में पत्नी को गुज़ारा भत्ता देना गलत है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण का उद्देश्य पत्नी को आर्थिक संकट से बचाना है, लेकिन यह किसी भी स्थिति में पति पर अन्याय नहीं होना चाहिए।

ये भी पढ़ें

‘धार्मिक प्रथाओं में राज्य कब हस्तक्षेप करे इस पर दिशा निर्देश तय करना संभव नहीं’, सबरीमला केस पर सुप्रीम कोर्ट का बयान
राष्ट्रीय
Supreme Court

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

high court

Updated on:

24 Apr 2026 01:58 pm

Published on:

24 Apr 2026 01:53 pm

Hindi News / National News / पत्नी ने अगर पति को ज़िंदा जलाया तो क्या फिर भी होगी गुज़ारा भत्ते की हकदार? हाईकोर्ट ने सुनाया आदेश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ईरान-इजराइल के बीच बढ़ा तनाव, खामेनेई की हत्या पर भड़का ईरान, धर्मगुरु ने ट्रंप से माफी की मांग की

ट्रंप से माफी की मांग की
राष्ट्रीय

एक मां से TMC के महाजंगलराज ने बेटी छीन ली, चुनाव प्रचार के दौरान RG Kar मामले पर PM ने दिया बड़ा बयान

राष्ट्रीय

ममता बनर्जी का बड़ा दावा, ‘मेरे पास भाजपा बिचौलियों की पूरी लिस्ट है’,दिल्ली तक हटाएंगे BJP को

West Bengal Assembly Election 2026, Mamata Banerjee controversy shawl incident, Mamata Banerjee Ram Vilas Paswan incident 1997, Rail Budget 1997 Mamata Banerjee protest,
राष्ट्रीय

Bengal Election 2026: बंगाल जीतने के बाद ममता बनर्जी का क्या है आगे का प्लान? कर दिया चौंकाने वाला खुलासा

Mamata Banerjee speech, West Bengal election 2026, Mamata Banerjee BJP attack,
राष्ट्रीय

बंगाल में रहने वाला ही BJP का CM होगा, अमित शाह ने कर दिया ऐलान

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.