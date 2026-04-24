PM Modi Rally in Jadavpur: जादवपुर में PM नरेंद्र मोदी की रैली, यहीं से जीतकर पहली बार संसद पहुंची थीं ममता बनर्जी, कहलाई थीं जाइंट किलर

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। अब दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। हालांकि, दशकों कायम रही वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस के उम्मीदवार भी जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम झोंक रही है। पीएम मोदी आज दमदम और जादवपुर में रैली को संबोधित करेंगे। जादवपुर वही जगह है, जहां से युवा ममता बनर्जी साल 1984 में पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंची थीं। उन्होंने वाम दल के बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया था।