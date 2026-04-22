मनोज तिवारी के इस्लामपुर चुनावी दौरे में अचानक हेलीकॉप्टर लैंडिंग से भगदड़ मची, कई बच्चे घायल; सुरक्षा में बड़ी चूक

Islampur Helicopter Landing: पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में सोमवार दोपहर एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान अचानक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से अफरा-तफरी मच गई, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब ग्राउंड पर कई बच्चे खेल रहे थे और किसी को भी आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी के कैंपेन हेलीकॉप्टर की अचानक लैंडिंग हुई, जिसके कारण बच्चे घबराकर भागने लगे और इस दौरान कई बच्चे गिरकर घायल हो गए।