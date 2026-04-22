दिल्ली में पुलिस एनकाउंटर, पिस्टल और कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस
Delhi Police Special Cell Encounter: दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई जब शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र के बरवाला गांव के पास दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और एक कुख्यात बदमाश के बीच जोरदार मुठभेड़ हो गई। यह एनकाउंटर अचानक उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस को आरोपी की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल सेल की टीम ने इलाके में तुरंत घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस की रणनीति के तहत जैसे ही संदिग्ध बदमाश को पकड़े जाने का अहसास हुआ, उसने खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और सटीक कार्रवाई की।
दोनों ओर से हुई गोलीबारी के बीच मुठभेड़ कुछ मिनटों तक चली। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत काबू में ले लिया और हथियार भी बरामद कर लिया।
तलाशी अभियान के दौरान आरोपी के पास से एक पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। घायल बदमाश को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी एक कुख्यात अपराधी है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह किसी बड़े आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ है या नहीं।
फिलहाल स्पेशल सेल की टीम उसके नेटवर्क और संपर्कों की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय अपराधियों पर बड़ा असर पड़ेगा और कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। यह एनकाउंटर दिल्ली पुलिस की सतर्कता और तेज कार्रवाई का एक और उदाहरण माना जा रहा है, जिससे साफ है कि राजधानी में अपराधियों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है।
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