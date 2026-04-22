दिल्ली में पुलिस एनकाउंटर, पिस्टल और कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार

फिलहाल स्पेशल सेल की टीम उसके नेटवर्क और संपर्कों की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय अपराधियों पर बड़ा असर पड़ेगा और कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। यह एनकाउंटर दिल्ली पुलिस की सतर्कता और तेज कार्रवाई का एक और उदाहरण माना जा रहा है, जिससे साफ है कि राजधानी में अपराधियों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है।