सियासी उठापटक के बीच इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक, इन 5 बड़े निर्णयों पर बनी सहमति

India Bloc meeting: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर उभरते मतभेद, राज्यों में क्षेत्रीय दलों के सामने बदलते राजनीतिक समीकरण और भाजपा के लगातार मजबूत चुनावी प्रदर्शन के बीच इंडिया ब्लॉक को एक बार फिर सक्रिय किया जा रहा है। सोमवार को 23 दलों की मौजूदगी वाली बैठक से विपक्ष ने बिखरे हुए दलों को फिर एक साझा राजनीतिक एजेंडे और संघर्ष के मंच पर लाने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हमने 17 अप्रेल को लोकसभा में एकजुटता से डिलिमिटेशन पर मोदी सरकार के दुर्भावनापूर्ण बिलों को परास्त किया। हम आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे।