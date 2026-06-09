जोजिला टनल का फाइनल ब्रेकथ्रू आज: दुनिया की सबसे ऊंची सिंगल-ट्यूब सड़क सुरंग से सालभर कनेक्टिविटी होगी सुनिश्चित

Zoji La Tunnel Final Breakthrough: भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल जोजिला टनल परियोजना मंगलवार यानी आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है। इस दिन सुरंग की अंतिम खुदाई पूरी होने के साथ इसका 'फाइनल ब्रेकथ्रू' होगा। 13.15 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल के पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सिंगल-ट्यूब दो-तरफा सड़क सुरंग बन जाएगी। यह सुरंग समुद्र तल से करीब 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनी है। इसके जरिए जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग के पास बालटाल को लद्दाख के द्रास-कारगिल क्षेत्र के मीनामार्ग से जोड़ा जाएगा। श्रीनगर और लद्दाख के बीच पूरे साल यानी 365 दिन सड़क संपर्क बना रहेगा।