हरियाणा में सीपीए कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन, ओम बिरला ने सुशासन और सामाजिक परिवर्तन पर दिया जोर

युवाओं के महत्व पर जोर देते हुए बिरला ने कहा कि हमारे विधानमंडलों में बनने वाली नीतियां और कानून नई पीढ़ी की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हों। बिरला ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वह अपने क्षेत्रों में नीतियों और कल्याणकारी पहलों के माध्यम से धरातल पर परिवर्तन लाने के सबसे प्रभावी माध्यम होते हैं। समारोह में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कई मंत्री व 12 राज्यों की विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में 'भविष्य की चुनौतियों और विकसित भारत–2047 के लक्ष्य को साकार करने में जागरूक समाज एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका' विषय पर मंथन होगा।