Child Murder: महिला वकील ने लिव-इन पार्टनर के साथ मिलकर 5 साल की बेटी का किया कत्ल

Lawyer Mother Killed Daughter: बेंगलुरु में ममता को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एक महिला वकील ने अपने लिव-इन पार्टनर के साथ मिलकर अपनी ही 5 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी मां ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले कार में सुलाने और बिरयानी खाने की झूठी कहानियां बुनीं, लेकिन पिता की शिकायत के बाद बेंगलुरु पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इस खौफनाक कत्ल का पर्दाफाश कर दिया है।