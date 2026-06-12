82 साल के पिता पर सरेआम किया चाकू से हमला, प्रॉपर्टी का केस हारने पर बेटे ने कोर्ट से घर लौटते हुए ली जान

Crime News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी बेटे ने प्रॉपर्टी विवाद में कोर्ट केस हारने के बाद अपने 82 वर्षीय पिता की बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक ने अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया जिसके खिलाफ बेटे ने कोर्ट में याचिका दी थी। कोर्ट से केस हारने के बाद बेटे ने गुस्से में पिता की हत्या कर दी। मृतक की पहचान जाफर कमरुद्दीन सय्यद पटेल के रूप में हुई है, जो जल संसाधन विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी थे। पुलिस ने आरोपी बेटे अब्दुल रहमान अब्दुल जाफर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।