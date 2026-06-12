इंडिगो की फ्लाइट के बाथरूम में रखा था धमकी भरा लैटर, टेकऑफ से कुछ देर पहले रुकी उड़ान

इंडिगो का विमान (File Photo)
लखनऊ से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट शुक्रवार सुबह बम धमकी मिलने के बाद टेकऑफ से पहले रोक दी गई। विमान में करीब 180 यात्री सवार थे और उडान सुबह 10:45 बजे रवाना होने वाली थी। एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सूचना मिलते ही तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू किया। शुरुआती जांच में यह धमकी फर्जी पाई गई, लेकिन सुरक्षा नियमों के तहत विमान को रनवे की ओर भेजने के बजाय एप्रन पर ही रोककर पूरी तलाशी ली गई। इस घटना के बाद यात्रियों में कुछ समय के लिए चिंता और अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला।
जानकारी के अनुसार विमान के टॉयलेट में रखे एक टिश्यू पेपर पर बम से जुडा संदेश लिखा मिला था। केबिन क्रू ने जैसे ही यह सूचना पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी, एयरपोर्ट प्रशासन हरकत में आ गया। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्थानीय पुलिस को तुरंत बुलाया गया। विमान को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर सभी यात्रियों को सावधानी के साथ बाहर निकाला गया। इसके बाद यात्रियों के सामान और विमान के हर हिस्से की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।
एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसी वजह से विमान को निर्धारित समय पर रवाना नहीं किया गया और सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने तक उसे रोके रखा गया। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को स्थिति की जानकारी दी गई और उन्हें सहयोग करने की अपील की गई। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर घटना का जिक्र करते हुए कहा कि शुरुआत में उन्हें देरी का कारण समझ नहीं आया, लेकिन बाद में सुरक्षा जांच की जानकारी मिलने पर उन्होंने राहत महसूस की। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सुरक्षा मानकों के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
हाल के महीनों में देश के कई एयरपोर्ट और एयरलाइंस को फर्जी बम धमकियां मिलने की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अब और अधिक सतर्क हो गई हैं। पुलिस इस मामले में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि टिश्यू पेपर पर संदेश किसने लिखा और उसका उद्देश्य क्या था। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि दोषी की पहचान होने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद विमान को दोबारा संचालन की अनुमति दी गई और बाद में उडान दिल्ली के लिए रवाना हुई।
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