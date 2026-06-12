12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इंडिगो की फ्लाइट के बाथरूम में रखा था धमकी भरा लैटर, टेकऑफ से कुछ देर पहले रुकी उड़ान

लखनऊ से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फ्लाइट के बाथरूम में टिश्यू पेपर पर बम रखा एक पेपर मिला था जिसके बाद विमान की उड़ान रोककर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। हालांकि जांच में सामने आया कि यह जांच फर्जी थी जिसके बाद उड़ान की अनुमति दी गई।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Himadri Joshi

Jun 12, 2026

IndiGo flight

इंडिगो का विमान (File Photo)

लखनऊ से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट शुक्रवार सुबह बम धमकी मिलने के बाद टेकऑफ से पहले रोक दी गई। विमान में करीब 180 यात्री सवार थे और उडान सुबह 10:45 बजे रवाना होने वाली थी। एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सूचना मिलते ही तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू किया। शुरुआती जांच में यह धमकी फर्जी पाई गई, लेकिन सुरक्षा नियमों के तहत विमान को रनवे की ओर भेजने के बजाय एप्रन पर ही रोककर पूरी तलाशी ली गई। इस घटना के बाद यात्रियों में कुछ समय के लिए चिंता और अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला।

टॉयलेट में रखे एक टिश्यू पेपर पर लिखा था बम

जानकारी के अनुसार विमान के टॉयलेट में रखे एक टिश्यू पेपर पर बम से जुडा संदेश लिखा मिला था। केबिन क्रू ने जैसे ही यह सूचना पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी, एयरपोर्ट प्रशासन हरकत में आ गया। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्थानीय पुलिस को तुरंत बुलाया गया। विमान को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर सभी यात्रियों को सावधानी के साथ बाहर निकाला गया। इसके बाद यात्रियों के सामान और विमान के हर हिस्से की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।

विमान की पूरी जांच होने तक रोकी गई उड़ान

एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसी वजह से विमान को निर्धारित समय पर रवाना नहीं किया गया और सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने तक उसे रोके रखा गया। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को स्थिति की जानकारी दी गई और उन्हें सहयोग करने की अपील की गई। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर घटना का जिक्र करते हुए कहा कि शुरुआत में उन्हें देरी का कारण समझ नहीं आया, लेकिन बाद में सुरक्षा जांच की जानकारी मिलने पर उन्होंने राहत महसूस की। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सुरक्षा मानकों के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

जांच के बाद विमान ने भरी उड़ान

हाल के महीनों में देश के कई एयरपोर्ट और एयरलाइंस को फर्जी बम धमकियां मिलने की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अब और अधिक सतर्क हो गई हैं। पुलिस इस मामले में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि टिश्यू पेपर पर संदेश किसने लिखा और उसका उद्देश्य क्या था। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि दोषी की पहचान होने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद विमान को दोबारा संचालन की अनुमति दी गई और बाद में उडान दिल्ली के लिए रवाना हुई।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Jun 2026 01:12 pm

Published on:

12 Jun 2026 12:44 pm

Hindi News / National News / इंडिगो की फ्लाइट के बाथरूम में रखा था धमकी भरा लैटर, टेकऑफ से कुछ देर पहले रुकी उड़ान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

महुआ मोइत्रा का बागी TMC सांसदों पर तीखा वार, इस्तीफा देकर BJP के टिकट पर लड़ें चुनाव

Mahua Moitra
राष्ट्रीय

NEET पेपर लीक मामले के आरोपी यश यादव को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका की सुनवाई स्थगित

NEET PAPER LEAK
राष्ट्रीय

‘नामांकन रद्द होने पर चुनाव आयोग से संपर्क करे’, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मीनाक्षी नटराजन की याचिका

Rajya Sabha elections
राष्ट्रीय

Meenakshi Natarajan SC Hearing: मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूं कि आप हैरान रह जाएंगे- जज से बोले अभिषेक मनु सिंघवी

Congress Rajya Sabha Candidate Meenakshi Natarajan Nomination Rejected
राष्ट्रीय

कांग्रेस का ECI के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने से गरमाई राजनीति

Congress Protest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.