इंडिगो की फ्लाइट के बाथरूम में रखा था धमकी भरा लैटर, टेकऑफ से कुछ देर पहले रुकी उड़ान

एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसी वजह से विमान को निर्धारित समय पर रवाना नहीं किया गया और सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने तक उसे रोके रखा गया। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को स्थिति की जानकारी दी गई और उन्हें सहयोग करने की अपील की गई। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर घटना का जिक्र करते हुए कहा कि शुरुआत में उन्हें देरी का कारण समझ नहीं आया, लेकिन बाद में सुरक्षा जांच की जानकारी मिलने पर उन्होंने राहत महसूस की। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सुरक्षा मानकों के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।