Bomb Threat In Rajasthan: बम ब्लास्ट की धमकी, जयपुर सहित 6 जिलों में कोर्ट-कलेक्ट्रेट को उड़ाने का ई-मेल, मौके पर पहुंची एटीएस और डॉग स्क्वायड की टीमें

सिर्फ राजधानी ही नहीं, बल्कि बाड़मेर, कोटा, बारां, सीकर और डूंगरपुर के जिला कलेक्टर कार्यालयों में भी इसी तरह की धमकी भरे ई-मेल प्राप्त हुए। बारां और सीकर में जैसे ही ई-मेल की खबर फैली, वहां मौजूद कर्मचारी दफ्तरों से बाहर निकल आए। सभी जिलों में स्थानीय पुलिस और तकनीकी टीमें ई-मेल के आईपी एड्रेस को ट्रेस करने में जुटी हैं। प्राथमिक तौर पर इसे किसी शरारती तत्व की हरकत या दहशत फैलाने की साजिश माना जा रहा है।