Smriti Irani: गृह प्रवेश कर लोक सभा चुनाव से पहले वोटर बनीं थीं, अब गायब हुआ नाम

Smriti Irani Name Not In Voter List: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी चर्चा में आ गई हैं। इस बार अपने बयान के कारण नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण। दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के मेदान मवई गांव की पंचायत मतदाता सूची से गायब हो गया है। जिसके बाद यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिये हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मृति ईरानी यूपी की वोटर कब बनी थीं या उससे पहले वो कहां की वोटर थीं।