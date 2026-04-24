ममता बनर्जी का बड़ा दावा, ‘मेरे पास भाजपा बिचौलियों की पूरी लिस्ट है’,दिल्ली तक हटाएंगे BJP को

चौरंगी इलाके में आयोजित रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने उन सभी लोगों के नाम लिख लिए हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इसमें 'A से लेकर Z तक' सभी शामिल हैं, और उनके घरों तक की जानकारी उनके पास है। ममता ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग आज सत्ता के भरोसे दूसरों पर नजर रख रहे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर कदम पर जनता की नजर है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि BJP में लोगों को शामिल करने से पहले उनके परिवार और पृष्ठभूमि की जांच की जाती है और उसी आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति भी होती है।