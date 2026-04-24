Bengal Election 2026: बंगाल जीतने के बाद ममता बनर्जी का क्या है आगे का प्लान? कर दिया चौंकाने वाला खुलासा

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद दूसरे चरण के लिए तैयारी तेज हो गई है। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने के बाद अपने आगे के प्लान का खुलासा किया है। रैली को संबोधित करते हुए सीएम बनर्जी ने कहा कि मैंने बीजेपी के लिए दलाली करने वाले हर व्यक्ति का नाम, शुरू से अंत तक, उनके घर के पते समेत लिख लिया है।