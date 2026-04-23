Bengal Election Violence: बीजेपी प्रत्याशी सुवेंदु सरकार पर भीड़ ने किया हमला, EC ने लिया संज्ञान

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में 152 विधानसभा सीटों पर हो रहे मतदान के दौरान जगह-जगह हिंसा की खबर सामने आई है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई है। वहीं कुमारगंज में बीजेपी प्रत्याशी सुवेंदु सरकार के साथ भी मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। इस मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और वीडियों में दिख रहे लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए है।