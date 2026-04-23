2 करोड़ में डिप्टी कलेक्टर बनने का दिया झांसा, सपने टूटे, घर उजड़ा और आखिर में मां ने दे दी जान

Job Scam: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में डिप्टी कलेक्टर बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि पुणे के एक गिरोह ने एक शहीद के बेटे को सरकारी नौकरी का झांसा देकर 2 करोड़ रुपये ठग लिए। इस धोखाधड़ी में पीड़ित परिवार की पूरी जमा-पूंजी और संपत्ति खत्म हो गई। आर्थिक तंगी के चलते मानसिक तनाव के चलते पीड़ित की मां ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।