23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप का ‘नॉटी नाइस’ NATO लिस्ट विवाद, ईरान युद्ध समर्थन पर बड़ा बंटवारा, क्या टूट जाएगा NATO?

ट्रंप प्रशासन की NATO सहयोगियों पर बनाई गई 'Naughty and Nice' लिस्ट को लेकर विवाद बढ़ गया है। यह कदम ईरान युद्ध समर्थन और रक्षा सहयोग के आधार पर देशों विभाजित करता दिख रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ankit Sai

Apr 23, 2026

Donald Trump at NATO

Donald Trump at NATO(AI Image- ChatGpt)

Trump-NATO List Controversy: वॉशिंगटन से एक बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने NATO देशों को 'नॉटी और नाइस' यानी अच्छे और बुरे सहयोगियों की सूची में बांटने की तैयारी की है। यह सूची इस आधार पर बनाई गई है कि कौन देश अमेरिका की ईरान से जुड़ी सैन्य कार्रवाइयों में कितना साथ दे रहा है। इस कदम ने NATO के भीतर ही तनाव बढ़ा दिया है। कई यूरोपीय देशों में इसे अमेरिका की दबाव नीति के रूप में देखा जा रहा है, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जानिए लिस्ट का मकसद क्या हैं

अमेरिकी रक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस सूची का विचार दिसंबर में अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ द्वारा दिए गए एक बयान से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा था कि जो देश बेहतर सहयोगी होंगे, उन्हें अमेरिका से खास सुविधाएं मिल सकती हैं, जबकि जो देश अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटेंगे, उन्हें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसी सोच के आधार पर यह 'नॉटी और नाइस' लिस्ट तैयार की गई है।

NATO में बढ़ी नाराजगी

पोलैंड और रोमानिया जैसे देश इस सूची में बेहतर स्थिति में रह सकते हैं। पोलैंड ने रक्षा खर्च बढ़ाया है और लगातार अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग मजबूत किया है। रोमानिया ने अमेरिकी सेना को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, खासकर ईरान से जुड़े ऑपरेशनों के दौरान। वहीं इस सूची को लेकर यूरोप में चिंता बढ़ गई है। एक यूरोपीय अधिकारी ने मीडिया से कहा कि अमेरिका की यह रणनीति खुद उसके लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकती है। उनके मुताबिक, अगर अमेरिका अपने सैनिकों को हटाने या हथियारों की बिक्री सीमित करने जैसा कदम उठाता है, तो इससे उसे ही रणनीतिक नुकसान होगा। इस तरह की रैंकिंग से NATO के भीतर भरोसा कमजोर हो सकता है।

ट्रंप ने कहा मित्र देश समर्थन नहीं देते

डोनाल्ड ट्रंप ने NATO के कई देशों के रवैये पर खुलकर नाराजगी जताई है। उन्होंने हाल ही में कहा कि कई देशों ने जरूरत के समय अमेरिका का साथ नहीं दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि जब मदद की जरूरत थी, तब सहयोग नहीं मिला, और अब सहायता का कोई मतलब नहीं रह गया है। ट्रंप का यह भी कहना है कि अमेरिका को खुद पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कई बार 'मित्र देश' समर्थन नहीं देते।

NATO में पुरानी खटास फिर सामने

यह विवाद कोई नया नहीं है। पहले भी ट्रंप यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड को लेकर उनकी टिप्पणी और अन्य कूटनीतिक बयान पहले भी NATO देशों के साथ तनाव बढ़ा चुके हैं। अब यह नई 'लिस्ट पॉलिटिक्स' एक बार फिर ट्रांसअटलांटिक रिश्तों में दरार की चर्चा तेज कर रही है।

ये भी पढ़ें

150 डॉलर तक जा सकता था तेल, संकट नजर आते ही ट्रंप ने रूस को दी बड़ी छूट तो मचा बवाल, अब देनी पड़ी सफाई
विदेश
Vladimir Putin and Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

23 Apr 2026 01:16 pm

Published on:

23 Apr 2026 01:15 pm

Hindi News / World / ट्रंप का ‘नॉटी नाइस’ NATO लिस्ट विवाद, ईरान युद्ध समर्थन पर बड़ा बंटवारा, क्या टूट जाएगा NATO?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

नौदा में सियासी रंजिश: TMC उम्मीदवार सहीना मुमताज पर बम से हमला, बाल-बाल बची जान

Humayun Kabir
विदेश

बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणी, होगा कुछ ऐसा कि लोगों की हो जाएगी हालत खराब

विदेश

आईएसआई का खतरनाक प्लान, दुनियाभर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क फैलाने की साजिश

ISI internationalising LeT and JeM network
विदेश

ईरान युद्ध लंबा चला तो यूक्रेन होगा कमजोर? जेलेंस्की ने बता दी बड़ी वजह

Volodymyr Zelenskyy warning, US Iran conflict impact on Ukraine, Ukraine air defense systems supply,
विदेश

यूरोप तक पहुंचने वाली है ईरान युद्ध की आग, तुर्की के राष्ट्रपति ने जर्मनी को चेताया, जानें क्या कहा?

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.