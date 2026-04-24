ईरान-इजराइल के बीच बढ़ा तनाव, खामेनेई की हत्या पर भड़का ईरान, धर्मगुरु ने ट्रंप से माफी की मांग की

Iran-Israel War: में एक वरिष्ठ धार्मिक नेता Ali Shiraz ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump से सार्वजनिक माफी की मांग की है। शिराजी का कहना है कि ट्रंप को दुनिया के सामने यह स्वीकार करना चाहिए कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या 'एक गलती' थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 फरवरी को हुए एक संयुक्त अमेरिका-इजराइल हवाई हमले में खामेनेई की हत्या की गई थी। शिराजी ने कहा कि ईरान इस घटना को कभी नहीं भूलेगा और इसका जवाब देने के लिए उसकी सेना पूरी तरह तैयार है।