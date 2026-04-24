इजराइल के खिलाफ शिकायत सुनकर ट्रंप ने लेबनान से कर दिया बड़ा वादा, क्या अब नेतन्याहू से दुश्मनी लेगा अमेरिका?

फिलहाल, अमेरिका के कहने पर लेबनान-इजराइल दोनों 3 हफ्ते और सीजफायर बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ट्रंप की ओर से इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर लेबनान को लेकर ज्यादा दबाव बनाया जाता है तो दोनों के बीच विवाद बढ़ने का भी अनुमान है।