‘शर्म करो, थोड़ी रीढ़ की हड्डी दिखाओ’, बागी सांसदों और यूसुफ पठान पर बरसीं महुआ मोइत्रा

Mahua Moitra Lashes Out at Rebel TMC MPs: तृणमूल कांग्रेस में जारी राजनीतिक संकट के बीच पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा ने बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने उन सांसदों को निशाने पर लिया है जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को समर्थन देने की तैयारी कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि इन सांसदों को जनता ने TMC के नाम पर चुना था, न कि NDA या BJP के लिए।