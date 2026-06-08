TMC नेता शताब्दी रॉय के घर बागी सांसदों की मीटिंग, सीएम शुभेन्दु सहित कई सांसद मौजूद, काकोली घोष बोलीं-‘पिछले 3-4 सालों में माहौल हुआ खराब’



लोकसभा सांसद काकोली घोष ने कहा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और मैं 40 साल से ममता बनर्जी के साथ रही हूं। वह मेरी गाइड, मेरी मेंटर और मेरी नेता रही हैं, और मैं उनके साथ तब भी रही हूंजब वह सत्ता में नहीं थीं। मैंने 2009 से पहले पांच चुनाव लड़े और हारी भी हूं। इसलिए यह कहना बेकार है कि सिर्फ इसलिए कि वह पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं हैं, मैंने उन्हें छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। मैं उनके साथ तब भी थी जब वह सत्ता में नहीं थीं। लेकिन उस समय, एक ऐसी पॉलिसी थी जो पश्चिम बंगाल राज्य के गरीब लोगों के भले के लिए थी। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन पिछले 3-4 सालों में, काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ है। विकास का काम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ है।