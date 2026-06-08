8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शुभेन्दु सरकार ने दी CBI को जांच की खुली छूट, ममता बनर्जी की बढ़ेंगी मुश्किलें

पश्चिम बंगाल सरकार ने CBI को राज्य में कुछ मामलों की जांच करने के लिए फिर से सामान्य सहमति दे दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार, 8 जून, 2026 से तत्काल प्रभाव से नए नियम लागू हो गए है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Jun 08, 2026

suvendu adhikari mamata banerjee

suvendu adhikari mamata banerjee

West Bengal Government CBI Investigation Permission: पश्चिम बंगाल की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकरी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे है। शुभेन्दु सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में सीबीआई को जांच करने की पूरी छूट दी है। होम एंड हिल अफेयर्स विभाग ने 8 जून 2026 को एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (डीएसपीई) एक्ट, 1946 के तहत सीबीआई को राज्य में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मियों और उनसे जुड़े मामलों की जांच करने की अनुमति दी गई है। माना जा रहा है कि पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है।

जांच के लिए CBI को खुली छूट

नए निर्देश के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार ने CBI को राज्य में कुछ मामलों की जांच करने के लिए फिर से सामान्य सहमति दे दी है। हालांकि यह छूट पूरी तरह बिना शर्त नहीं है। यह अधिकार दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट, 1946 की धारा 6 के तहत दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, 8 जून, 2026 से तत्काल प्रभाव से नए नियम लागू हो गए है।

जानें कौन कौन से मामले में जांच कर सकेगी CBI

नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से जुड़े मामले की सीबीआई जांच कर सकती है। इसके अलावा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारियों से जुड़े मामले की जांच भी की जा सकती है। अगर किसी शख्स पर केंद्रीय कर्मचारियों या केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ मिलकर अपराध करने का आरोप होने उनके खिलाफ जांच की जा सकेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के नियंत्रण वाले राज्य सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सीबीआई सीधे जांच नहीं कर सकती है।

CID नया नोटिस लेकर पहुंची अभिषेक बनर्जी के घर

तृणमूल कांग्रेस विधायकों के समर्थन वाले पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सीआईडी की टीम सोमवार को एक बार फिर अभिषेक बनर्जी के आवास पर गई है। सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें नया नोटिस सौंपने की कोशिश की है। बता दें कि अभिषे सोमवार को पहले जारी किए गए समन के ​लिए पूछताछ के लिए सीआईडी दफ्तर नहीं पहुंचे है।

TMC सांसदों ने ममता बनर्जी को दिया धोखा! भूपेंद्र यादव से मुलाकात पर सौगत रॉय का बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
TMC MP Saugata Roy

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Jun 2026 06:50 pm

Hindi News / National News / शुभेन्दु सरकार ने दी CBI को जांच की खुली छूट, ममता बनर्जी की बढ़ेंगी मुश्किलें

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

टिकट नहीं मिला तो RJD के दिग्गज नेता शिवचंद्र राम ने छोड़ी पार्टी, रोते हुए पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप

Shivchandra Ram
राष्ट्रीय

विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला हुआ स्टील लीक होने से 8 मजदूरों की हुई मौत, कई घायल

Visakhapatnam Steel Plant
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को बताया बेवकूफ, बनाई अपनी ‘इश्क करो पार्टी’

Ishq Karo Party
राष्ट्रीय

सिर्फ 35 दिनों में कैसे ढह गया ममता बनर्जी का 15 साल का किला? जानें TMC में बगावत के पीछे की पूरी कहानी

How Mamata Banerjee Bengal Dominance Collapsed
राष्ट्रीय

तृणमूल कांग्रेस में बगावत के बीच जानिए ममता बनर्जी के विद्रोह की कहानी- कांग्रेसियों को क्यों कहा था ‘तरबूज’

Mamata Banerjee stroy, Revolt in TMC, TMC Parliamentary Party Revolt
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.