TMC सांसदों ने ममता बनर्जी को दिया धोखा! भूपेंद्र यादव से मुलाकात पर सौगत रॉय का बड़ा बयान

TMC MP Saugata Roy Statement: तृणमूल कांग्रेस में बीते कुछ दिनों घमासान चल रहा है। विधानसभा चुनाव में हार झलने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूटकर बिखरती नजर आ रही है। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बड़ा दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दल-बदल का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया।