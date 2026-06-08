जंतर-मंतर के बाद अब पुणे में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का हल्लाबोल, 11 जून को बड़े आंदोलन का ऐलान

महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षिक राजधानी कहे जाने वाले पुणे शहर को इस आंदोलन के अगले चरण के लिए चुनना बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। यहां देश भर से आए लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। CJP के प्रवक्ताओं के अनुसार, 11 जून के इस आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल या संगठन का बैनर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि यह पूरी तरह से आम छात्रों और युवाओं का एक गैर-राजनीतिक मंच होगा। दिल्ली पुलिस की भारी सुरक्षा और बैरिकेडिंग के बीच जैसे दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से 'गुलाब के फूल' देकर प्रदर्शन खत्म किया गया था, वैसी ही गांधीवादी और अनुशासित रणनीति पुणे में भी अपनाई जाएगी।