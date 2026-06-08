रसोई गैस पर जनता को 700 से 1000 तक की सब्सिडी, तेल कंपनियां खुद सह रहीं नुकसान: पेट्रोलियम मंत्रालय

Domestic LPG Cylinder Price Hike: मिडिल ईस्ट संकट के बाद दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। तेल के साथ एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार ने रविवार को एलपीजी उपभोक्ताओं को सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये इलाफा किया है। इस पर सोमवार ने एक बयान जारी कर कहा है कि सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की वृद्धि के बाद भी बड़ी मात्रा में अप्रत्यक्ष सब्सिडी मिल रही है, जो उज्ज्वला योजना के तहत न आने वाले उपभोक्ताओं के लिए लगभग 700 रुपये और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 1,000 रुपये है।