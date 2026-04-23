ईरानी जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश: इजरायली वायु सेना के दो तकनीशियन गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला

इस खुलासे के बाद इजरायली सैन्य हलकों में हड़कंप मच गया है। उसी बेस पर तैनात आठ अन्य सैनिकों पर भी संदेह जताया गया है कि उन्हें इस जासूसी की भनक थी, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को नहीं दी। तेल नोफ बेस के कमांडर ने पूरी यूनिट को सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा के लिए बुलाया है। इजरायली अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ईरानी एजेंट सोशल मीडिया के जरिए आम नागरिकों को छोटे-मोटे कामों का लालच देकर फंसाते हैं, जो बाद में देशद्रोह और गंभीर अपराधों में तब्दील हो जाते हैं।