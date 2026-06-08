Road Accident In Dubai: दुबई में भयानक सड़क हादसा, कई भारतीय मजदूरों की मौत

Road Accident In Dubai: दुबई में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में कई भारतीय मजदूरों की जान चली गई। इस घटना ने वहां काम कर रहे भारतीय समुदाय को झकझोर दिया है। जानकारी के अनुसार, मजदूरों को ले जा रही एक मिनीबस सड़क पर खड़े एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य घायल भी हुए हैं। इसमें कई भारतीय में शामिल थे। इस हादसे पर भारतीय दूतावास ने गहरा दुख जताया है। सोशल मीडिया साइट 'X' पर जारी मैसेज में कहा कि भारतीय नागरिकों की मौत की खबर बेहद दुखद है। साथ ही यह भी बताया गया कि दूतावास स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने की कोशिश की जा रही है।