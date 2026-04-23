150 डॉलर तक जा सकता था तेल, संकट नजर आते ही ट्रंप ने रूस को दी बड़ी छूट तो मचा बवाल, अब देनी पड़ी सफाई

विपक्ष का कहना है कि सरकार के दावों के बावजूद आम लोगों को राहत नहीं मिली है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें अभी भी करीब 4 डॉलर प्रति गैलन बनी हुई हैं। जैक रिड ने भी कहा कि यह कीमतें आम परिवारों के बजट पर भारी पड़ रही हैं और लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं।