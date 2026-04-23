भाजपा प्रत्याशी सुभेंदु सरकार की आई पहली प्रतिक्रिया, बोले-TMC कार्यकर्ताओं ने किया हमला, कार में तोड़फोड़ की

उन्होंने कहा, 'कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र में 8-10 मतदान केंद्रों से हमारे मतदान एजेंटों को जबरन हटा दिया गया। मैंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और सुनिश्चित किया कि उन्हें वापस अंदर जाने दिया जाए। जब ​​मैं बूथ नंबर 24 पर स्थिति का जायजा लेने गया, तो उन्होंने मेरी पूरी टीम और मुझ पर हमला कर दिया; उनका स्पष्ट इरादा डराने-धमकाने और भय का माहौल बनाना था… केंद्रीय बल मतदान केंद्र पर मौजूद थे, वे परिसर के अंदर थे। लेकिन जब मैं मौके पर पहुंचा, तो मेरे साथ केवल मेरा अंगरक्षक था; हमारे साथ कोई और नहीं था।