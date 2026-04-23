‘बंगाल में परिवर्तन नहीं हुआ तो सनातन खतरे में,’ शुभेंदु अधिकारी के बयान से गरमाई राजनीति

नंदीग्राम विधानसभा सीट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मतदान किया। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य की राजनीतिक स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि इस बार राज्य में परिवर्तन संभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि इस बार भी बदलाव नहीं हुआ तो सनातन संस्कृति पर संकट खड़ा हो सकता है।