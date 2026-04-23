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तमिलनाडु में मतदान जारी, शादी के तुरंत बाद वोट डालने पहुंचे दूल्हा-दुल्हन, जानें क्या दिया संदेश?

तमिलनाडु के कांचीपुरम में दूल्हा-दुल्हन ने शादी के तुरंत बाद मतदान कर एक अनोखी मिसाल पेश की। 'वोट देना हमारा कर्तव्य है', दूल्हे का यह संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

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चेन्नई

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Mukul Kumar

Apr 23, 2026

वोट डालने एक साथ पहुंचे दूल्हा-दुल्हन। (फोटो- ANI)

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज का मतदान आज जारी है। इसके मद्देनजर अब तक कई हस्तियों ने विभिन्न बूथों पर अपना वोट डाल दिया है।

इस बीच, शादी के तुरंत बाद एक दूल्हा-दुल्हन भी बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंच गए। सोशल मीडिया पर इस प्रयास की खूब सराहना हुई है।

शादी के दिन आमतौर पर लोग अपनी जिंदगी के सबसे खास पलों में खोए रहते हैं, लेकिन तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक दूल्हा-दुल्हन ने इस खास दिन को लोकतंत्र के नाम भी कर दिया। शादी के तुरंत बाद दोनों सीधे मतदान केंद्र पहुंचे और अपना वोट डाला।

शादी के जोड़े में वोट डालने पहुंचे दूल्हा-दुल्हन

कांचीपुरम में दूल्हा रवि राहुल अपनी दुल्हन के साथ पारंपरिक शादी के कपड़ों में ही मतदान केंद्र पहुंचे। गले में वरमाला, चेहरे पर खुशी और हाथ में पहचान पत्र लेकर जब दोनों बूथ पर पहुंचे, तो वहां मौजूद लोग उन्हें देखते रह गए। यह सिर्फ एक वोट नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि जिम्मेदारी हर मौके से बड़ी होती है।

'वोट देना कर्तव्य है', दूल्हे का संदेश

रवि राहुल ने वोट डालने के बाद कहा कि मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा- शादी जिंदगी का बड़ा दिन होता है, लेकिन वोट देना भी उतना ही जरूरी है। इस दिन वोट डालना हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। उनकी यह बात वहां मौजूद युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन गई।

परिवार और लोगों ने की सराहना

दूल्हा-दुल्हन के इस फैसले की परिवार के लोगों ने भी तारीफ की। शादी के कार्यक्रम के बीच समय निकालकर मतदान करना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने इसे प्राथमिकता दी।

वोटिंग सेंटर पर मौजूद अधिकारियों और अन्य मतदाताओं ने भी इस कदम की सराहना की और इसे एक सकारात्मक उदाहरण बताया।

लोकतंत्र के प्रति जागरूकता का संदेश

यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि समाज के लिए एक सीख है। अक्सर देखा जाता है कि लोग व्यस्तता या निजी कारणों से मतदान नहीं करते, लेकिन इस जोड़े ने दिखा दिया कि अगर इच्छा हो तो हर जिम्मेदारी निभाई जा सकती है।

सोशल मीडिया पर भी चर्चा

इस अनोखी पहल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग इस जोड़े की तारीफ कर रहे हैं और इसे 'परफेक्ट सिविक सेंस' का उदाहरण बता रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे उदाहरण ही देश में जागरूकता बढ़ाते हैं।

शादी और जिम्मेदारी का अनोखा संगम

शादी का दिन जिंदगी में एक बार आता है, लेकिन इस जोड़े ने इसे और खास बना दिया। उन्होंने अपने निजी खुशी के पल को देश के लोकतंत्र के साथ जोड़ दिया।

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Assembly Elections 2026

Published on:

23 Apr 2026 01:07 pm

Hindi News / National News / तमिलनाडु में मतदान जारी, शादी के तुरंत बाद वोट डालने पहुंचे दूल्हा-दुल्हन, जानें क्या दिया संदेश?

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