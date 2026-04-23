तमिलनाडु में मतदान जारी, शादी के तुरंत बाद वोट डालने पहुंचे दूल्हा-दुल्हन, जानें क्या दिया संदेश?

कांचीपुरम में दूल्हा रवि राहुल अपनी दुल्हन के साथ पारंपरिक शादी के कपड़ों में ही मतदान केंद्र पहुंचे। गले में वरमाला, चेहरे पर खुशी और हाथ में पहचान पत्र लेकर जब दोनों बूथ पर पहुंचे, तो वहां मौजूद लोग उन्हें देखते रह गए। यह सिर्फ एक वोट नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि जिम्मेदारी हर मौके से बड़ी होती है।