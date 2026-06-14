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TMC Crisis: क्यों बागी हुए ममता बनर्जी के सबसे खास सहयोगी सुदीप बंद्योपाध्याय? आ गई पहली प्रतिक्रिया

सुदीप बंद्योपाध्याय की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सांसद और विधायक की बातों ने मेरा दिल दिल छू लिया कि वो ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं इनके साथ आ गया।

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कोलकाता

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Anurag Animesh

Jun 14, 2026

tmc leader Sudip Bandyopadhyay

TMC Crisis: सुदीप बंद्योपाध्याय ने बताया क्यों हुए बागी(फोटो-IANS)

TMC: ममता बनर्जी और टीएमसी को तब सबसे बड़ा झटका लगा जब पार्टी के वरिष्ठ लोकसभा सांसद और ममता बनर्जी के करीबी सुदीप बंद्योपाध्याय ने बागी गुट ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद उन्होंने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। अब बागी होने के बाद सुदीप बंद्योपाध्याय की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सांसद और विधायक की बातों ने मेरा दिल दिल छू लिया कि वो ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं इनके साथ आ गया।

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Updated on:

14 Jun 2026 05:39 pm

Published on:

14 Jun 2026 05:23 pm

Hindi News / National News / TMC Crisis: क्यों बागी हुए ममता बनर्जी के सबसे खास सहयोगी सुदीप बंद्योपाध्याय? आ गई पहली प्रतिक्रिया

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