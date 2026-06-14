TMC Crisis: ‘टीएमसी के साथ-साथ बागी सांसद वोटर को भी दे रहे धोखा’, नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बागियों पर भड़के कुणाल घोष



टीएमसी नेता सुदीप बंद्योपाध्याय की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात पर घोष ने कहा कि मैं अपनी पार्टी, ममता बनर्जी और वर्किंग कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे उत्तरी कोलकाता जिले का अध्यक्ष बनाया। यह एक चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि सुदीप बंद्योपाध्याय ने इससे पहले इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उनके अन्याय के कारण कई सक्रिय टीएमसी नेता दूसरी पार्टियों में शामिल होने के लिए मजबूर हुए। आज, उन्होंने खुद ममता बनर्जी के साथ धोखा किया है और दिल्ली में BJP नेताओं से मिल रहे हैं।