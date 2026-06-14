TMC पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर कीर्ति आजाद का बड़ा बयान, बोले- इन्हें बागी कहना शब्द का अपमान

कीर्ति आजाद ने कहा मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 'बागी' कहना इस शब्द का अपमान है, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिनमें मेरे पिता भी शामिल थे, वे 'बागी' थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचने वाले नेताओं को यदि पार्टी से असहमति थी तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने याद दिलाया कि तृणमूल कांग्रेस के तीन राज्यसभा सांसद पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं। कीर्ति आजाद ने कहा कि जिन नेताओं ने पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ा और सत्ता का लाभ उठाया, उन्हें पार्टी छोड़ने से पहले जनता के प्रति जवाबदेही दिखानी चाहिए थी।