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BJP के ऑपरेशन लोटस पर TMC का पलटवार, सौगत रॉय बोले- जिनकी सोच पक्की नहीं थी, वे पार्टी से चले गए

BJP के ऑपरेशन लोटस पर TMC का पलटवार, सौगत रॉय ने कहा कि लालच और दबाव के कारण कुछ नेता पार्टी छोड़ गए। उन्होंने बागी सांसदों को कमजोर सिद्धांतों वाला बताते हुए उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए।

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कोलकाता

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Ankit Sai

Jun 14, 2026

Saugata Roy

TMC नेता सौगत रॉय (ANI Photo)

BJP Operation Lotus: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर चल रही खींचतान चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। पार्टी के कुछ नेताओं और सांसदों के रुख को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच TMC के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि BJP ऑपरेशन लोटस के जरिए उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इस रणनीति को कुछ हद तक सफलता भी मिली है।

BJP पर लगाए लालच और दबाव के आरोप

कोलकाता में मीडिया से बातचीत दौरान सौगत रॉय ने कहा कि BJP लंबे समय से TMC नेताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। उनका आरोप है कि पार्टी के कुछ लोगों को लालच दिया गया और उन पर दबाव भी बनाया गया। उन्होंने कहा, 'यह बीजेपी के चल रहे 'ऑपरेशन लोटस' का हिस्सा है। उन्होंने टीएमसी के लोगों को लालच दिया और धमकाया। जो लोग कामजोर हैं, जिनमें सिद्धांतों की कमी है या जिनकी सोच पक्की नहीं है, वे लोग चले गए हैं।

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Published on:

14 Jun 2026 02:20 pm

Hindi News / National News / BJP के ऑपरेशन लोटस पर TMC का पलटवार, सौगत रॉय बोले- जिनकी सोच पक्की नहीं थी, वे पार्टी से चले गए

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