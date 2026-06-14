BJP के ऑपरेशन लोटस पर TMC का पलटवार, सौगत रॉय बोले- जिनकी सोच पक्की नहीं थी, वे पार्टी से चले गए

BJP Operation Lotus: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर चल रही खींचतान चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। पार्टी के कुछ नेताओं और सांसदों के रुख को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच TMC के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि BJP ऑपरेशन लोटस के जरिए उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इस रणनीति को कुछ हद तक सफलता भी मिली है।