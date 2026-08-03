Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर हाईकमान की मुहर: 20 नए मंत्रियों की सूची जारी, जानिए कौन-कौन संभालेगा जिम्मेदारी!

Karnataka Cabinet Expansion : कर्नाटक कैबिनेट विस्तार आज, कांग्रेस ने 20 नए मंत्रियों के नाम किए तय (फोटो सोर्स: ANI)
Karnataka Ministers List : कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता वापसी के बाद से जारी मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट पर अब विराम लग गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष ने राज्य मंत्रिमंडल में 20 नए मंत्रियों के इंडक्शन (शपथ) को मंजूरी दे दी है। पार्टी ने क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधते हुए अपने प्रमुख विधायकों को सरकार में जगह दी है।
आलाकमान द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में निम्नलिखित नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है:
मंत्रिमंडल के अलावा कांग्रेस नेतृत्व ने दोनों सदनों के प्रमुख पदों के लिए भी नामों की स्वीकृति प्रदान की है:
|पद
|सदन
|नामित नेता
|अध्यक्ष (Speaker)
|विधान सभा
|श्री जी. एस. पाटिल
|उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)
|विधान सभा
|श्री ए. एस. पोन्नन्ना
|सभापति (Chairperson)
|विधान परिषद
|श्री सलीम अहमद
|उपसभापति (Deputy Chairperson)
|विधान परिषद
|श्रीमती उमाश्री
कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया पर बोलते हुए राज्य के वरिष्ठ मंत्री प्रियंक खरगे ने पार्टी के पास मौजूद मजबूत जनाधार का जिक्र किया। उन्होंने कहा:
"हमारे पास 140 से अधिक विधायक हैं जो राज्य के प्रत्येक जिले और हर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी पार्टी में सक्षम नेताओं की कोई कमी नहीं है और नेतृत्व में बहुत गहराई है। इतने विशाल और योग्य समूह में से सीमित मंत्रियों का चयन करना आलाकमान के लिए एक बेहद कठिन कार्य था।"
विपक्ष पर चुटकी लेते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यदि जनता को सरकार से कोई शिकायत नहीं है और सरकार सही ढंग से काम कर रही है, तो भाजपा को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
नवनिर्वाचित मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 4:00 बजे लोक भवन में आयोजित किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था: समारोह में जुटने वाली भीड़ और गणमान्य व्यक्तियों के आवागमन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
ट्रैफिक प्रतिबंध: बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) इलाके में दोपहर 2:00 बजे से रात 8:00 बजे तक विशेष रूट डायवर्जन और ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए हैं, ताकि आम जनता को असुविधा से बचाया जा सके।
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