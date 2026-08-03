Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर हाईकमान की मुहर: 20 नए मंत्रियों की सूची जारी, जानिए कौन-कौन संभालेगा जिम्मेदारी!

कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया पर बोलते हुए राज्य के वरिष्ठ मंत्री प्रियंक खरगे ने पार्टी के पास मौजूद मजबूत जनाधार का जिक्र किया। उन्होंने कहा:

"हमारे पास 140 से अधिक विधायक हैं जो राज्य के प्रत्येक जिले और हर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी पार्टी में सक्षम नेताओं की कोई कमी नहीं है और नेतृत्व में बहुत गहराई है। इतने विशाल और योग्य समूह में से सीमित मंत्रियों का चयन करना आलाकमान के लिए एक बेहद कठिन कार्य था।"



विपक्ष पर चुटकी लेते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यदि जनता को सरकार से कोई शिकायत नहीं है और सरकार सही ढंग से काम कर रही है, तो भाजपा को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।