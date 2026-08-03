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Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर हाईकमान की मुहर: 20 नए मंत्रियों की सूची जारी, जानिए कौन-कौन संभालेगा जिम्मेदारी!

Karnataka Cabinet 2026 : कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आखिरकार सस्पेंस समाप्त हो गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने राज्य सरकार में 20 नए मंत्रियों को शामिल करने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी है। इसके साथ ही विधान सभा और विधान परिषद के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के लिए भी नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है।
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बैंगलोर

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Manoj Vashisth

Aug 03, 2026

Karnataka Cabinet Expansion

Karnataka Cabinet Expansion : कर्नाटक कैबिनेट विस्तार आज, कांग्रेस ने 20 नए मंत्रियों के नाम किए तय (फोटो सोर्स: ANI)

Karnataka Ministers List : कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता वापसी के बाद से जारी मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट पर अब विराम लग गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष ने राज्य मंत्रिमंडल में 20 नए मंत्रियों के इंडक्शन (शपथ) को मंजूरी दे दी है। पार्टी ने क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधते हुए अपने प्रमुख विधायकों को सरकार में जगह दी है।

20 नए मंत्रियों की पूर्ण सूची

आलाकमान द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में निम्नलिखित नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है:

  • श्री पी. एम. नरेंद्रस्वामी
  • श्री शिवराज तंगड़ागी
  • श्री रुद्रप्पा लमाणी
  • श्री के. एस. बसवंतप्पा
  • श्री बी. नागेंद्र
  • श्री टी. रघुमूर्ति
  • श्री बी. जेड. ज़मीर अहमद खान
  • श्री रिज़वान अरशद
  • श्री संतोष लाड
  • श्री मधु बंगारप्पा
  • श्री पुट्टरंगशेट्टी
  • श्री मानकाला वैद्य
  • डॉ. अजय सिंह
  • श्री एन. चेलुवराया स्वामी
  • श्री के. एम. शिवलिंगे गौड़ा
  • श्री एच. सी. बालकृष्णा
  • श्रीमती गायत्री शांतगौड़ा
  • श्री बसवराज रायरेड्डी
  • श्री विजयानंद कशप्पनवर
  • श्री लक्ष्मण सावदी

विधान सभा और विधान परिषद के प्रमुख पद

मंत्रिमंडल के अलावा कांग्रेस नेतृत्व ने दोनों सदनों के प्रमुख पदों के लिए भी नामों की स्वीकृति प्रदान की है:

पदसदननामित नेता
अध्यक्ष (Speaker)विधान सभाश्री जी. एस. पाटिल
उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)विधान सभाश्री ए. एस. पोन्नन्ना
सभापति (Chairperson)विधान परिषदश्री सलीम अहमद
उपसभापति (Deputy Chairperson)विधान परिषदश्रीमती उमाश्री

'140 से अधिक विधायकों में से चयन एक बड़ी चुनौती': प्रियंक खरगे

कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया पर बोलते हुए राज्य के वरिष्ठ मंत्री प्रियंक खरगे ने पार्टी के पास मौजूद मजबूत जनाधार का जिक्र किया। उन्होंने कहा:
"हमारे पास 140 से अधिक विधायक हैं जो राज्य के प्रत्येक जिले और हर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी पार्टी में सक्षम नेताओं की कोई कमी नहीं है और नेतृत्व में बहुत गहराई है। इतने विशाल और योग्य समूह में से सीमित मंत्रियों का चयन करना आलाकमान के लिए एक बेहद कठिन कार्य था।"

विपक्ष पर चुटकी लेते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यदि जनता को सरकार से कोई शिकायत नहीं है और सरकार सही ढंग से काम कर रही है, तो भाजपा को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

शाम 4 बजे शपथ ग्रहण, बेंगलुरु में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

नवनिर्वाचित मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 4:00 बजे लोक भवन में आयोजित किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था: समारोह में जुटने वाली भीड़ और गणमान्य व्यक्तियों के आवागमन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

ट्रैफिक प्रतिबंध: बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) इलाके में दोपहर 2:00 बजे से रात 8:00 बजे तक विशेष रूट डायवर्जन और ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए हैं, ताकि आम जनता को असुविधा से बचाया जा सके।

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Updated on:

03 Aug 2026 01:03 pm

Published on:

03 Aug 2026 12:57 pm

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