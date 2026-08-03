सुबह से 4 बार फोन पर मिल चुकी है मारने की धमकी- हमले के बाद पप्पू यादव ने दिया बयान

पप्पू यादव ने आगे कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस बात की माफी मांगूं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया और न ही किसी का अपमान किया है। आप ही चोरी कर रहे हैं। आप ही आम आदमी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ही भगवान को धोखा दे रहे हैं। अब मैं क्या शिकायत करूं? मैं तो अभी डॉक्टर को दिखाने गया था। मैं मुश्किल से बोल पा रहा हूं। मेरा सवाल सीधा है। हम सभी संतों का सम्मान करते हैं। मैंने किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं लिया, न ही किसी को गाली दी।