‘FIR से राहुल-प्रियंका नहीं डरे तो पप्पू यादव कैसे डर जाए’, केस दर्ज होने पर बोले पूर्णिया सांसद

राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों पर पैसों के लेन-देन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सांसद ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ़ एक पक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के 154 करोड़ लोगों की आस्था की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने चंपत राय और राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही 3,300 करोड़ रुपये की आय और खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने को कहा। राज्य सरकार की SIT जांच को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि निष्पक्षता के लिए जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मौजूदा जज की देखरेख में होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष संतों और शंकराचार्यों के साथ एकजुट है।