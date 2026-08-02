‘FIR से राहुल-प्रियंका नहीं डरे तो पप्पू यादव कैसे डर जाए’, केस दर्ज होने पर बोले पूर्णिया सांसद

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (फाइल फोटो - आईएएनएस)
FIR on Pappu Yadav: बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने वाराणसी और दिल्ली के पुलिस स्टेशनों में अपने खिलाफ दर्ज FIR पर प्रतिक्रिया दी है। पूर्णिया में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई या धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे सनातन धर्म और लोगों की आस्था की रक्षा के लिए अपनी जान देने को हमेशा तैयार हैं और संसद तथा सड़कों पर जनता की आवाज निडर होकर उठाते रहेंगे।
भगवा वस्त्र पहनने पर उठे सवालों का जवाब देते हुए पूर्णिया के सांसद ने कहा कि भगवा रंग किसी की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर चोर चोरी करते समय भगवा कपड़े पहन सकते हैं, तो पप्पू यादव को सनातन धर्म और उससे जुड़ी आस्था को बनाए रखने के लिए इसे पहनने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए?
अपने आलोचकों पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि वह कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें आसानी से डराया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता FIR से नहीं डरते, तो पप्पू यादव के डरने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि वह सनातन धर्म के मकसद के साथ धोखा करने वालों के खिलाफ लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें सौ बार मरना पड़े।
पप्पू यादव ने कहा कि वे अपनी राजनीतिक लड़ाइयों में कभी भी अपने परिवार या बच्चों को शामिल नहीं करते। वे पक्के राजनीतिक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं और मजबूत मूल्यों वाले बैकग्राउंड से आते हैं। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनके विरोधी उनके बच्चों या परिवार को बीच में घसीटने की कोशिश करते हैं, तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे और महाभारत से भी बड़ा टकराव होगा। विरोधियों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि वे दिल्ली स्थित अपने घर पर मौजूद रहेंगे और अगर उनमें हिम्मत है तो वे आकर उनसे मुकाबला करें।
राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों पर पैसों के लेन-देन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सांसद ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ़ एक पक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के 154 करोड़ लोगों की आस्था की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने चंपत राय और राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही 3,300 करोड़ रुपये की आय और खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने को कहा। राज्य सरकार की SIT जांच को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि निष्पक्षता के लिए जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मौजूदा जज की देखरेख में होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष संतों और शंकराचार्यों के साथ एकजुट है।
कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने भी इस पूरे मामले और वाराणसी में दर्ज FIR पर प्रतिक्रिया दी। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए पवन खेड़ा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ-साथ पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद का बचाव किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की BJP सरकार चंदे के गलत इस्तेमाल से जुड़े मुख्य आरोपों पर ध्यान देने के बजाय विपक्ष के खिलाफ मामले दर्ज करने में व्यस्त है। खेड़ा ने कहा कि जहां एक तरफ सांसदों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही हैं, वहीं सरकार इस बात को नजरअंदाज कर रही है कि राम मंदिर चंदे की चोरी से लाखों भक्तों की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचती है।
यह पूरा विवाद संसद परिसर के अंदर विपक्ष के एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ। इसमें पूर्णिया सांसद पप्पू यादव साधु का वेश धारण कर दान-पेटी के साथ अन्य विपक्षी सांसदों के साथ मौजूद थे और मंदिर दान में कथित चंदा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद, BJP नेताओं और साधुओं की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए वाराणसी के कोतवाली पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की उन धाराओं के तहत दर्ज किया गया है जो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित हैं।
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