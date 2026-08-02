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इंडोनेशिया में क्रूज में आग लगने से पांच की मौत, 41 लापता

Indonesia Ferry Fire: इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास रविवार सुबह समुद्र में एक बड़ा हादसा हो गया। करीब 250 से अधिक यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रहे एक क्रूज में लगी भीषण आग में 5 लोगों की मौत हो गई है।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Aug 02, 2026

Indonesia Cruise Fire

इंडोनेशिया में क्रूज में लगी आग में 5 लोगों की मौत, 41 लापता

Indonesia Ferry Fire: इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास रविवार सुबह समुद्र में एक बड़ा हादसा हो गया। करीब 250 से अधिक यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रहे एक क्रूज में लगी भीषण आग में 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 41 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर बचाव और राहत अभियान लगातार जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है।

क्रूज पर 250 से अधिक यात्री थे सवार

समाचार एजेंसी एएफपी ने खोज एवं बचाव अधिकारियों के हवाले से बताया कि रविवार को समुद्र में यात्रा के दौरान 250 से अधिक लोगों को ले जा रही एक इंडोनेशियाई क्रूज में आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई और 41 लोग लापता हैं।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि नौका में लगभग 250 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, जब उसमें आग लगी, जिसके बाद कई नौकाओं को शामिल करते हुए एक व्यापक बचाव अभियान चलाया गया।

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Updated on:

02 Aug 2026 03:50 pm

Published on:

02 Aug 2026 03:50 pm

Hindi News / National News / इंडोनेशिया में क्रूज में आग लगने से पांच की मौत, 41 लापता

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