इंडोनेशिया में क्रूज में आग लगने से पांच की मौत, 41 लापता

इंडोनेशिया में क्रूज में लगी आग में 5 लोगों की मौत, 41 लापता
Indonesia Ferry Fire: इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास रविवार सुबह समुद्र में एक बड़ा हादसा हो गया। करीब 250 से अधिक यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रहे एक क्रूज में लगी भीषण आग में 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 41 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर बचाव और राहत अभियान लगातार जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है।
समाचार एजेंसी एएफपी ने खोज एवं बचाव अधिकारियों के हवाले से बताया कि रविवार को समुद्र में यात्रा के दौरान 250 से अधिक लोगों को ले जा रही एक इंडोनेशियाई क्रूज में आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई और 41 लोग लापता हैं।
स्थानीय मीडिया ने बताया कि नौका में लगभग 250 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, जब उसमें आग लगी, जिसके बाद कई नौकाओं को शामिल करते हुए एक व्यापक बचाव अभियान चलाया गया।
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