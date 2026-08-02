इंडोनेशिया में क्रूज में आग लगने से पांच की मौत, 41 लापता

Indonesia Ferry Fire: इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास रविवार सुबह समुद्र में एक बड़ा हादसा हो गया। करीब 250 से अधिक यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रहे एक क्रूज में लगी भीषण आग में 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 41 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर बचाव और राहत अभियान लगातार जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है।