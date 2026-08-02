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ताइवान की सीमा में फिर घुसे चीन के 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 8 युद्धपोत, बढ़ा तनाव

China-Taiwan Tension: ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां फिर बढ़ गई है। ताइवान ने 5 चीनी सैन्य विमान, 8 युद्धपोत ट्रैक किए हैं।
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भारत

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Saurabh Mall

Aug 02, 2026

Taiwan-China

चीन ने फिर दिखाई ताइवान को आंख! (इमेज सोर्स: ani)

China-Taiwan Tension Latest Update: ताइवान और चीन के बीच तनाव एक बार फिर चर्चा में है। ताइवान ने अपने आसपास चीनी सेना की गतिविधियां दर्ज की हैं। ताइवान के नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार, चीन के 5 सैन्य विमान और 8 नौसैनिक जहाज द्वीप के आसपास ऑपरेट करते हुए देखे गए।

ताइवान ने बताया कि चीनी विमानों में से कुछ ने ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन पार की। इसके बाद वे ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन (ADIZ) में दाखिल हुए। ताइवान की सेना ने स्थिति पर नजर रखते हुए जरूरी कदम उठाए।

चीनी विमानों ने पार की मीडियन लाइन

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को जारी अपडेट में बताया कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के 5 एयरक्राफ्ट की गतिविधियां रिकॉर्ड की गईं। इनमें से 3 विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन को पार किया।

ये विमान ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के ADIZ क्षेत्र में पहुंचे। इसके अलावा चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) के 8 जहाज और 2 सरकारी चीनी जहाज भी आसपास मौजूद थे। ताइवान की सेना ने आगे कहा कि वह लगातार इन गतिविधियों की निगरानी कर रही है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सैन्य तैयारियां जारी हैं।

चीन की सैन्य गतिविधियों पर ताइवान की नजर

यह पहली बार नहीं है जब ताइवान ने चीन की सैन्य गतिविधियों की जानकारी दी है। इससे पहले भी ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कई बार चीनी विमानों और युद्धपोतों की मौजूदगी की रिपोर्ट जारी की है।

ठीक एक दिन पहले भी ताइवान ने अपने आसपास 5 PLA एयरक्राफ्ट, 8 नौसैनिक जहाज और 2 आधिकारिक चीनी जहाजों की गतिविधियां दर्ज की थीं। वहीं इससे पहले बुधवार को भी ताइवान ने 8 चीनी सैन्य विमानों, 7 नौसैनिक जहाजों और एक सरकारी जहाज को ट्रैक करने की जानकारी दी थी। ताइवान लगातार चीन की इन गतिविधियों को अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है और अपनी सेना को अलर्ट रखता है।

चीन-ताइवान विवाद क्यों है अहम?

चीन और ताइवान के बीच विवाद कई दशकों पुराना है। चीन का दावा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और इसे एक दिन फिर से चीन में शामिल किया जाना चाहिए।

वहीं ताइवान अपनी अलग सरकार, सेना और आर्थिक व्यवस्था के साथ स्वतंत्र रूप से काम करता है। ताइवान का अंतरराष्ट्रीय दर्जा लंबे समय से राजनीतिक और कूटनीतिक बहस का विषय बना हुआ है।

विशेषज्ञों के अनुसार, ताइवान स्ट्रेट में बढ़ती सैन्य गतिविधियां पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव के बीच दुनिया की नजर इस क्षेत्र की हर गतिविधि पर बनी हुई है।

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Updated on:

02 Aug 2026 02:14 pm

Published on:

02 Aug 2026 02:14 pm

Hindi News / World / ताइवान की सीमा में फिर घुसे चीन के 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 8 युद्धपोत, बढ़ा तनाव

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