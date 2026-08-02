ताइवान की सीमा में फिर घुसे चीन के 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 8 युद्धपोत, बढ़ा तनाव

ठीक एक दिन पहले भी ताइवान ने अपने आसपास 5 PLA एयरक्राफ्ट, 8 नौसैनिक जहाज और 2 आधिकारिक चीनी जहाजों की गतिविधियां दर्ज की थीं। वहीं इससे पहले बुधवार को भी ताइवान ने 8 चीनी सैन्य विमानों, 7 नौसैनिक जहाजों और एक सरकारी जहाज को ट्रैक करने की जानकारी दी थी। ताइवान लगातार चीन की इन गतिविधियों को अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है और अपनी सेना को अलर्ट रखता है।