Chennai Highway Project: 638.38 करोड़ रुपए से बनेगा फोरलेन हाईवे, 30 मिनट कम हो जाएगा सफर, जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण

तिरुवन्नामलै निवासी आर. सुबकृष्णा ने बताया कि यह नया ग्रीनफील्ड फोर-लेन राजमार्ग वेलूर-तिरुवन्नामलै एनएच 38 को सीधे मेडिकल कॉलेज अस्पताल और चेंगम रोड से जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि इससे चेंगम, तानीपडी, थंडरमपेट के लोग जो अब तक अस्पताल पहुंचने के लिए 25 किलोमीटर घूमकर जाते हैं, अब केवल 10 किलोमीटर में सीधे पहुंच सकेंगे। इस परियोजना के तहत लगभग 4,506 पेड़ काटे जाने प्रस्तावित हैं। इसकी भरपाई के लिए ठेकेदार कम से कम 45,060 पौधे लगाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भूमि अधिग्रहण जल्द शुरू होगा।