2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चेन्नई

Chennai Highway Project: 638.38 करोड़ रुपए से बनेगा फोरलेन हाईवे, 30 मिनट कम हो जाएगा सफर, जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण

Four Lane Highway: तिरुवन्नामलै में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए 22.71 किलोमीटर लंबे फोर-लेन बायपास के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 638.38 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और जल्द भूमि अधिग्रहण शुरू होगा।
2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Rakesh Mishra

Aug 02, 2026

Four Lane Highway

एआई तस्वीर

चेन्नई। तिरुवन्नामलै में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 22.71 किलोमीटर लंबी बायपास सड़क के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। यह फोर-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे 60 मीटर चौड़ाई के साथ बनाया जाएगा और राज्य सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की ओर से 638.38 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित किया जाएगा। इस प्रस्तावित राजमार्ग से पोलूर और चेय्यार से चेंगम और सेलम की ओर जाने वाले वाहनों का यात्रा समय लगभग 30 मिनट तक कम होने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ होंगी

इसके अलावा यह सड़क तिरुवन्नामलै गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक बेहतर कनेक्टिविटी देगी, जिससे थंडरमपेट और आसपास के गांवों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ होंगी। यह हाईवे वेलानंडल गांव (सरकारी अस्पताल) से शुरू होकर चेंगम-तिरुवन्नामलै राष्ट्रीय राजमार्ग होकर एनथल गांव (वेट्टावलम बायपास) तक जाएगा। अनुमान है कि बायपास बनने से तिरुवन्नामलै शहर में वाहनों की आवाजाही लगभग 13.5 किलोमीटर कम हो जाएगी।

13 किलोमीटर नई ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट

कुल 22.71 किलोमीटर में से लगभग 13 किलोमीटर नई ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट होगी। शेष लगभग 10 किलोमीटर तिरुवन्नामलै-चेंगम राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर-लेन में चौड़ा किया जाएगा। मंत्रालय ने परियोजना के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार, फिलहाल आरणी, चेय्यार, पोलूर और कांचीपुरम से आने वाली सरकारी बसें और वाहन तिरुवन्नामलै शहर होकर चेंगम, सेलम, उत्तंगरै जैसे गंतव्यों के लिए 13 किलोमीटर अतिरिक्त भीड़भाड़ वाले रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। परियोजना में छह छोटे पुल, तीन फ्लाईओवर, चार वाहन अंडरपास, पांच हल्के वाहन अंडरपास, एक रोड ओवर ब्रिज और 63 कलवर्ट शामिल हैं।

ठेकेदार कम से कम 45,060 पौधे लगाएगा

तिरुवन्नामलै निवासी आर. सुबकृष्णा ने बताया कि यह नया ग्रीनफील्ड फोर-लेन राजमार्ग वेलूर-तिरुवन्नामलै एनएच 38 को सीधे मेडिकल कॉलेज अस्पताल और चेंगम रोड से जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि इससे चेंगम, तानीपडी, थंडरमपेट के लोग जो अब तक अस्पताल पहुंचने के लिए 25 किलोमीटर घूमकर जाते हैं, अब केवल 10 किलोमीटर में सीधे पहुंच सकेंगे। इस परियोजना के तहत लगभग 4,506 पेड़ काटे जाने प्रस्तावित हैं। इसकी भरपाई के लिए ठेकेदार कम से कम 45,060 पौधे लगाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भूमि अधिग्रहण जल्द शुरू होगा।

E20 Petrol: संसद में केंद्र सरकार का दावा, ई20 पेट्रोल से इंजन सुरक्षित, प्रदर्शन बेहतर और प्रदूषण कम

ये भी पढ़ें
e20 petrol

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Aug 2026 03:27 pm

Published on:

02 Aug 2026 03:27 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / Chennai Highway Project: 638.38 करोड़ रुपए से बनेगा फोरलेन हाईवे, 30 मिनट कम हो जाएगा सफर, जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, NEET प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज हुए सभी केस होंगे वापस

NEET Cases Withdrawn, Student Protest, Chennai Flash Protest
राष्ट्रीय

चेन्नई में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, बोले- परिसीमन तमिल लोगों की ताकत छीनने की साजिश

Rahul Gandhi speaks on paper leak bill in Lok Sabha.
राष्ट्रीय

Chennai News: फेसबुक पर हुई मुलाकात, 7 साल का प्यार, विरोध के बीच युवक ने महिला ट्रांसजेंडर से की शादी

Transgender Marriage
चेन्नई

‘वंदे मातरम’ बजते ही कार्यक्रम छोड़कर निकले थलपति विजय के मंत्री, तमिलनाडु की राजनीति गरमाई

Vande Mataram controversy Tamil Nadu
चेन्नई

करुर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, मद्रास हाई कोर्ट का आदेश

AIADMK MLAs joining TVK
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.