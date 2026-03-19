Rajasthan News: नेशनल हाईवे पर सफर होगा और आसान, एक अप्रेल से लागू हो सकता है NHAI का ये नया नियम

देश में टोल प्लाजाओं पर टोल फास्टैग से ही कट रहा है। एनएचएआइ के मुताबिक करीब 98 प्रतिशत टोल भुगतान फास्टैग से हो रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के अनुसार वैध और चालू फास्टैग के बिना टोल प्लाजा में प्रवेश करने वाले वाहनों से नकद भुगतान करने पर दुगना शुल्क लिया जाता है। वहीं, यूपीआइ के माध्यम से भुगतान करने वालों से तय दर के मुकाबले 1.25 गुना शुल्क लिया जाता है।