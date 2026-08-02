चंडीगढ़ में ‘वारिस पंजाब दे’ का शक्ति प्रदर्शन, क्या पंजाब में फिर मजबूत हो रही है पंथक राजनीति?

अकाली दल वारिस पंजाब दे ने राजधानी चंडीगढ़ में 29 जुलाई को सांसद अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल, इस विरोध प्रदर्शन से यह भी संदेश दिया गया कि प्रदेश में पंथक राजनीतिक आज भी प्रभावशाली है। इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि पंथक मुद्दों को लेकर पंजाब में अब भी बड़ी संख्या में लोगों को लामबंद किया जा सकता है।