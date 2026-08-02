गौरव गोगोई ने BJP IT सेल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- महिलाओं को ऑनलाइन दी जा रही धमकियां

Gaurav Gogoi BJP IT Cell Toxic Masculinity: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रविवार को बीजेपी आईटी सेल पर गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने इसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का गड्डा बताया और कहा कि महिलाएं जहां जंतर-मंतर जैसे प्रदर्शन स्थलों पर खउद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, वहीं डिजिटल स्पेस में गाली-गलौज का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को रेप की धमकियां दी जा रही है और निजी जानकारी सार्वजनिक करने जैसी हरकतों का सामना करना पड़ रहा है।