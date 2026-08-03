Bankipur Result: ‘4 राउंड में हजार से ज्यादा वोटों से पिछड़ने वाली BJP लड्डू बनवाने में व्यस्त’, X पर लोगों का जबरदस्त तंज

बता दें कि बांकीपुर सीट के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था। जिसके बाद आज वोटों की गिनती की 3 अगस्त को हो रही है। पटना के एएन कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू है। इस सीट पर सभी की नजरें है, क्योंकि यह सीट बीजेपी का गढ़ रही है। वहीं प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने रेखा कुमारी को प्रत्याशी बनाया था।